» "الأوقاف": صلاة الجماعة ليست بعدد المصليين

25 أغسطس 2020 - 10:10 م

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الجمعة المقبل ستقام أول صلاة جمعة بعد فترة الإيقاف، مع إتباع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة والمصليات الخاصة وغلق دورات المياه ودور المناسبات وصلاة الجنازة، مشيرا إلى أن أعمال التعقيم داخل المساجد مستمرة بشكل يومي.

