» "ميسي" يرحل عن برشلونة.. ما الذي يجري في كتالونيا؟

أبلغ أسطورة الكرة الأرجنتينية، النجم ليونيل ميسي، إدارة فريقه برشلونة الإسباني، أبلغ برغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني.







وحسب تقرير لصحيفة "TyC Sports" اليوم الثلاثاء، فإن: "ميسي أبلغ برشلونة برغبته في الرحيل، وطلب منهم تفعيل بند يسمح له بفسخ عقده في نهاية كل موسم".





فيما أكدت تقارير أخرى، أن ميسي لا يستطيع استخدام بند الرحيل من جانبه فقط، لأن هذا البند انتهى مؤخرا، وكان يجب تفعيله قبل نهايته، كي يستطيع الخروج دون موافقة البلوجرانا، وهو ما لم يحدث، لذلك الخروج لن يكون سوى بالاتفاق مع النادي.





كما أكدت التقارير: "ميسي لن يحضر التدريبات أو الاختبارات بعد الآن، القرار نهائي".