غرفة صناعة الدواء تكشف معلومة هامة عن أدوية كورونا

20 أغسطس 2020 - 11:20 م

قال جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء إنه مع ظهور فيروس كورونا المستجد تم الاعتماد على عقار هيدروكسي كلوروكوين ضمن بروتوكولات العلاج الخاصة بالجائحة.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» أن دواء هيدروكسي كلوروكوين يدخل ضمن بروتوكل العلاج الخاص بوزارة الصحة المصرية وفعال في أمريكا في باقي دول العالم.



وكشف جمال الليثي أن عدد من الأدوية دخلت ضمن برتوكولات العلاج لفيروس كورونا ومن ضمنها عقار أفيجان كاشفا أن سعر دواء هيدروسكي كلوروكوين يتراوح ما بين 30 إلى 40 جنيهًا بواقع 20 قرصًا فيما يبلغ سعر دواء أفيجان 4500 جنيه.



وأوضح عضو غرفة صناعة الدواء، أن الفارق الكبير بين سعر الدوائيين يكشف أن الموضوع عبارة عن تجارة فالشركات العالمية بدأت تتحدث وتقول لماذا تعالج وباء خطير يهدد البشرية بعقار رخيص الثمن.



وحدد الليثي الصراع الدائر حاليا لإنتاج العقار الخاص بفيروس كورونا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وبدأت عملية السياسية في التحكم في تلك المسألة خاصة أن الاقتصاد الصيني اقترب من نظيره الأمريكي ومن ينتج دواء كورونا سيكون بمثابة من فاز بـ «كعكة».

