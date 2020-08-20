» متهمة «جو بايدن» باغتصابها تفتح النار على الديمقراطيين

20 أغسطس 2020 - 09:51 م

شنت تارا ريد، التي تتهم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أثناء عملها معه، هجومًا لاذعًا على الحزب الديمقراطي لإساءة التعامل مع ادعاءاتها، قائلة إن مؤتمر الحزب الذي استمر أربعة أيام كان "صادمًا".





وقالت ريد وهي من كاليفورنيا سبق وأن ظهرت علنًا في مارس مطلقة اتهامات ضد بايدن دفعها إلى الحائط واعتدى عليها في مبنى مكاتب "الكابيتول هيل" في عام 1993، إنها ستتحدث في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إذا دُعيت.





وأضافت: "إن بعض نخبهم الديمقراطية الرئيسية، وبعض الأشخاص الأقوياء الرئيسيين المنخرطين في الحزب هم في الواقع جناة".





وتابعت: "وبصراحة، أعتقد أن اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي متواطئة لأنها لا تتجاهله فقط. إنهم يشاركون فيه... ويمكّنون هؤلاء الجناة"، وفق تعبيرها.





وفي مقابلة مع "نيويورك بوست" الأسبوع الماضي، طالبت ريد أيضًا بمعرفة سبب منح الرئيس الأسبق بيل كلينتون - وهو ديمقراطي آخر متهم بالاعتداء الجنسي - مكانًا للتحدث على أعلى مستوى، ووصفت هذه الخطوة بأنها "غير معقولة".









وقالت: "من غير المعقول أن يكون بيل كلينتون المتحدث الرئيسي، وهذا يأتي من شخص صوت له. هذا يأتي من ديموقراطية متعددة الأجيال"، واصفة إياه بأنه "مفترس جنسي".









وقالت خوانيتا برودريك، المرأة التي اتهمت كلينتون باغتصابها في عام 1978 في أركنساس، إنها أصيبت أيضًا بخيبة أمل بسبب حديث الرئيس الأسبق خلال مؤتمر الحزب.









وأضافت: "وهذا لا يترك مجالاً للشك في أن الديمقراطيين هم حزب المدافعين عن الاغتصاب والعوامل المساعدة. لا توجد كلمات للتعبير عن اشمئزازي الشديد من قرارهم".









ونفى كل من كلينتون وبايدن الاتهامات.









واختفت ريد من عناوين الصحف بعد أن أطلقت المزاعم الصادمة ضد بايدن، وقالت: ""لقد فقدت كل شيء في المستقبل. لقد فقدت عملي والسكن والمال وكل شيء لأنني تحدثت ضد أحد أقوى أعضاء الحزب الديمقراطي".







