» بسبب «اللايكات».. فتاة تنتحر أثناء حديثها إلى صديقها عبر الهاتف

20 أغسطس 2020 - 09:49 م

أقدمت فتاة بريطانية على الانتحار بينما كانت تتحدث إلى صديقها عبر الهاتف، قائلة: "سأفعل ذلك"، كما ظهر خلال التحقيقات في واقعة القتل التي تعود إلى أواخر العام الماضي.





وعثر على كلوي دافيسون (19 عامًا) مشنوقة في منزل عائلتها بمقاطعة دورهام في 20 ديسمبر الماضي، وذلك عنددما كانت تتحدث إلى صديقها عبر الهاتف وتقول له: "لقد حصلت عليه حول رقبتي، سأفعل ذلك" قبل أن ينقطع الخط".





وهرعت فرق الطوارئ إلى منزلها، لكنها لم تتمكن من إنقاذها وأعلنت وفاتها في مكان الحادث.





وكشفت التحقيقات أن كلوي كانت تتلقى دعمًا للصحة العقلية منذ سن 16 عامًا، ولديها تاريخ من إيذاء النفس والشرب بنهم.

وقبل وفاتها، أعربت عائلتها عن قلقها بشأن الرعاية التي تتلقاها. وكانت المفاجأة حين اتصل العاملون الصحيون المخادعون لتقديم المساعدة لها أثناء الإغلاق، بعد أربعة أشهر من وفاتها.









وكشفت عائلتها سابقًا كيف أصبحت كلوي مهووسة بالصورة المثالية وستزيل صورها إذا لم تتلق ما يكفي من الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي.









كما طلبت من عائلتها الإعجاب بصورها، لأن وسائل التواصل الاجتماعي "استولت على حياتها". وقالت والدتها كلير إنها ألقت باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي "كثيرًا فيما حدث".









وقالت لصحيفة (Newcastle Chronicle): "التأثير الذي أحدثته، خاصة على الشباب ، يمكن أن يكون مدمرًا. لقد استحوذت وسائل التواصل الاجتماعي على حياة كلوي - سواء كان ذلك على "سناب شات"، أو "فيس بوك".









وأضافت: "لقد كافحت اجتماعيًا من وجودها في المدرسة، لذا لم تعمل. كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي طريقتها في قضاء يومها. لم تخرج كثيرًا".









وتابعت: "يحتاج الشباب إلى مزيد من المساعدة والتعليم على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم قول ما يحلو لهم لأنهم ليسوا وجهًا لوجه".









وكانت أخت كلوي، جايد، قد أنجبت طفلة قبل وقت قصير من وقوع المأساة. وقالت الأسرة إن كلوي "رحبت بوصولها بالحب والمودة". وصرحت شقيقته كيف كانت تبحث باستمرار عن الطمأنينة على وسائل التواصل الاجتماعي. وهي تعتقد أن مواقع مثل "فيس بوك" و "سناب شات" يجب أن تخضع لمزيد من التدقيق.

وأضافت لصحيفة "ذا صن": "كانت كلوي هي من نوع الشخص الذي، إذا وضعت صورة على "فيس بوك" يطلب من جميع أفراد الأسرة الإعجاب بصورتها".









وتابعت: "اعتقدت أنها ليست جيدة بما يكفي ما لم تحصل على الإعجابات والتعليقات. إذا لم تحصل على عدد كافٍ من الإعجابات، فإنها لم تشعر بالقبول".









ومضت: "وسائل التواصل الاجتماعي ليست سبب (وفاتها) بنسبة 100 في المائة، لكنها كانت جزءًا كبيرًا لأنه من السهل جدًا على الأشخاص الجلوس خلف الهاتف أو الكمبيوتر وإرسال رسائل بغيضة دون عواقب".







