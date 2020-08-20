  • الجمعة 21 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:50 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

أدوية كورونا

غرفة صناعة الدواء تكشف معلومة هامة عن أدوية كورونا

كورونا في مصر

"الأوقاف" تكشف ضوابط عودة صلاة الجمعة فى المساجد

أرشيفية

السويد تسجل أعلى حصيلة للوفيات منذ 150 عامًا

الشرطة الكويتية

قرار مفاجئ.. الكويت تعلن إلغاء حظر التجوال

أرشيفية

عروس تقتل زوجها في ليلة الدخلة والسبب صادم

«دلتا إيرلاينز» تحظر استخدام قاتل «أسامة بن لادن» لطائراتها

«دلتا إيرلاينز» تحظر استخدام قاتل «أسامة بن لادن» لطائراتها

قرقاش

"قرقاش" يعلن مكان سفارة الإمارات في إسرائيل

ترامب يرد على لائحة اتهام رئيس حملته بالفساد

ترامب يرد على لائحة اتهام رئيس حملته بالفساد

تسريب - ارشيفية

تسريب صادم يهز الكويت ووزير الداخلية يتوعد

عروس تقتل زوجها في ليلة الدخلة والسبب صادم

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

عريس ينهار في ليلة الدخلة والسبب صادم

#

قتلت زوجها ليلة الدخلة.. الإعدام لعروس البحيرة

#

هروب عريس في ليلة الدخلة لسبب أغرب من الخيال

#

عروس تطرد صديقتها من حفل الزفاف والسبب صادم

قتل

عروس

صادم

ليلة الدخلة

أقدمت عروس على قتل زوجها ليلة زفافهما بعد ساعات من "ليلة الدخلة"، إذ انهالت عليه بطعنات في صدره بزجاجة حتى فاضت روحه بعد نقله إلى المستشفى.

وفي التفاصيل فقد أحالت النيابة العامة ربة منزل بالغربية إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بقتل زوجها يوم الزفاف، لاكتشافها خيانته واتهامه في قضية اغتصاب قبل زواجهما.

وسددت الفتاة عدة طعنات لزوجها في الصدر بقطعة زجاج بعدما نشبت بينهما مشادة حادة، ما أدى إلى وفاته قبل نقله إلى المستشفى.

وأفادت التحريات وتحقيقات النيابة في أمر الإحالة أن نجدة الشرطة تلقت إخطارا من مستشفى كفر الزيات العام تفيد وصول موظف جثة هامدة إثر تلقيه طعنات في الجسد، وبسؤال عدد من أفراد أسرة القتيل والجيران أكدوا أن مشاجرة نشبت بين القتيل وزوجته ليلة دخلتهما.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة التى اعترفت بارتكابها جريمة قتله، وقالت إنها سددت له طعنات في جسده بقطعة زجاج لرفضه السماح لها بمغادرة شقة الزوجية عقب اكتشافها اتهامه في قضية اغتصاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لبنان.. 25 مليار دولار حجم خسائر انفجار مرفأ بيروت
» "صناعة الدواء": إنتاج لقاح "كورونا" قد يستغرق 3 سنوات
» ترامب للعراق: لن أنسحب إلا بعد تحقيق هذا الغرض
» مقتل 9 محتجين وإصابة 24 في أعمال الشغب بإثيوبيا
» متهمة «جو بايدن» باغتصابها تفتح النار على الديمقراطيين
» بسبب «اللايكات».. فتاة تنتحر أثناء حديثها إلى صديقها عبر الهاتف
» دراسة: احتمالات الإصابة بكورونا على متن الطائرات «ضئيلة»
» مصرع شاب بسبب «سمكة قاتلة»
» السلطات الأمريكية تقطع الكهرباء عن منزل نجم «تيك توك»
» بعد نقلها إلى المشرحة.. عجوز تموت مرتين في غضون أيام
» ابحث عن المتورطين.. فيديو مخل داخل دور السينما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة