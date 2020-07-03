"محلية البرلمان" تكشف موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة

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المصريون ـ متابعات

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قال النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر«ائتلاف الأغلبية البرلمانية»، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انتخابات مجلس الشيوخ ستتم خلال أيام أو أسابيع قليلة، أما انتخابات مجلس النواب الجديدة ستكون في شهر 10 المقبل وفق الدستور.
أضاف «السجينى»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» الذى يقدمه الإعلامي خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن قانون «تقسيم الدوائر» مكمل للعملية الانتخابية بالنسبة لمجلس النواب، ومن المقرر أن يصدر خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن رأى البرلمان استرشادي بالنسبة لقانون «تقسيم الدوائر».
وأوضح أمين عام ائتلاف «دعم مصر»، أن إعداد القوانين داخل مجلس النواب مسألة تستغرق شهور وقد تكون سنوات، لأن المجلس يستحضر كل الآراء في كل الاتجاهات، أما المناقشة فتستغرق وقت أقصر.
ويرى «السجينى»، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ستشهد نجاحا كبيرا لأن الدولة المصرية تحتاج في هذا الوقت، إلى مرحلة من مراحل الاصطفاف الوطني كما حدث في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأشار إلى أنه يتمنى إصدار قانون الإدارة المحلية في الدورة البرلمانية الحالية، ولكن لن يصدر هذا القانون إلا في حالة وجود توافق بين القوى السياسية والحوار المجتمعي فى هذا الشأن.

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