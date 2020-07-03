» "بكري" يناشد وزيرة الصحة بهذا الأمر الهام

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مستشفى فرشوط في محافظة قنا يعاني الأمرين من انتشار وباء كورونا بشكل كبير.
وأضاف "بكري" خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن أعداد المصابين بالآلاف ولا يوجد مستشفى، ولا عزل طبي ولا توجد عناية في هذا المكان المهم، مؤكدًا أن الكثير فقدوا حياتهم.
وناشد بكري، وزيرة الصحة التي تتابع الموقف أولًا بأول لدعم مستشفى فرشوط، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يسمع اليوم متحدث الصحة يرد على ما يحدث في دشنا، موضحا أنه يضم لمستشفى دشنا ما يحدث في مستشفى أبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي.

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