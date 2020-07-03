شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس غد السبت

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد مازالت تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 82 – 36 )، السواحل الشمالية ( 86– 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 18 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون كما يلي:
 القاهرة «38 – 24».

 الإسكندرية «31 – 23».

 قنا «42- 27».

 الأقصر «43– 27».

 أسوان «43 – 28» .


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