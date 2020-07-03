مفاجأة في أكثر مناطق السعودية تضررًا من "كوورنا"

كشفت إحصائيات فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، عن مفاجأة بشأن أكثر المناطق إصابة في البلاد.



وعادت مدينتا الدمام والهفوف في محافظة الأحساء، إلى المركز الأول في حصيلة الإصابات اليوم الجمعة، حيث سجلت الدمام 431 إصابة، والهفوف 399.

وسجلت المنطقة الشرقية اليوم 1782 حالة إصابة ليصل إجمالي المصابين إلى 51049، وعدد المتعافين 29086، فيما سجلت 175 حالة وفاة.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة السعودية اليوم، سجلت باقي محافظات المنطقة الشرقية أعدادا مرتفعة، إذ سجلت المبرز 279 إصابة، والقطيف 168 إصابة، والخبر 136 إصابة، فيما سجلت حفر الباطن 91 إصابة، والظهران 83 إصابة، والجبيل 65 إصابة، فيما سجلت بقيق وصفوى 27 إصابة، والنعيرية 24 إصابة، والجفر 15 إصابة، والخفجي 13 إصابة، وسجلت رأس تنورة والعيون 7 إصابات، والنعيرية 6 إصابات، والبطحاء 4 إصابات، وسجلت قرية العليا وسلوى إصابتين، والقيصومة وعريعرة إصابة واحدة.



