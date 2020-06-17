عمدة نجريج يفجر مفاجأة عما فعله صلاح لأهالي قريته المصابين بـ كورونا

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كورونا

صلاح

كشف ماهر شتية - عمدة "نجريم" - مفاجأة عما فعله النجم المصري محمد صلاح لأهالي قريته المصابين بفيروس كورونا.

وقال "شتية" في مداخلة مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: الحاج صلاح - بالاتفاق مع كابتن محمد صلاح حاول شراء عدة أجهزة تنفس صناعي لأهل القرية بعد ظهور الإصابات.

وأضاف: لم يتاح هذا الأمر له فقام بشراء 15 اسطوانة أكسجين و وفرها للأهالي داخل منازلهم أثناء فترة العزل.

وتابع: تواصلت مع والد محمد صلاح لبحث إمكانية توفير أماكن لعزل أهالي القرية لكن الجميع أكد صعوبة هذا الأمر.

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