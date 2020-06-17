  • الأربعاء 17 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

عمدة نجريج يفجر مفاجأة عما فعله صلاح لأهالي قريته المصابين بـ كورونا

عبدالله السعيد

عبدالله السعيد يثير غضب جماهير الأهلي بتصريح جديد

خالد مجاهد

الصحة تفجر مفاجأة عن طلب 200 ألف متعافي من كورونا التبرع ببلازمتهم

محمود الخطيب

غضب أهلاوي من رئيس وادي دجلة بعد تدوينته الساخرة من الخطيب

أحمد زكي ومحمد رمضان

شقيقة أحمد زكي تفجر مفاجأة بشأن مسلسل محمد رمضان

رجاء الجداوي

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

كورونا

هل نحن على أعتاب موجة ثانية من كورونا؟.. مستشار الوبائيات يجيب

كورونا

هل الدواء البريطاني ينقذ مرضى كورونا من الموت؟.. مستشار الرئيس يجيب

كورونا

رئيس لجنة مكافحة "كورونا" يكشف موعد تراجع الإصابات

كورونا في مصر

متحدث "الصحة": مصر من أقل دول العالم في وفيات "كورونا"

ابنة رجاء الجداوي تعلن خبرًا حزينا عن والدتها

الصفحة الأخيرة

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نجلة رجاء الجداوي: "ماما تعبانة ادعوا لها"

#

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطور محزن في حالة والدتها

#

ابنة ماجد المصري تعلن إصابة والدتها بـ "كورونا"

#

ابنة رجاء الجداوي ترد على أنباء وفاة والدتها: ادعو لها

رجاء الجداوي

كشفت أميرة حسن مختار - ابنة الفنانة رجاء الجداوي - عن تطورات محزنة في حالتها الصحية .

وقالت في تدوينة عبر "فيس بوك" : مامي مازلت في الرعاية المركز ه وعلي نفسي الجهاز السباب .. بس للاسف تعبانة .. ادعوا لها أرجوكم يشفيها و يشفي كل مريض.

و كشف الدكتور محمد خالد - مدير العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة المشرف على علاج الفنانة رجاء الجداوي - إصابته بفيروس كورونا.

وقال في تصريحات صحفية: حسيت بمية نار بتجري في جسمي .. ودا نفس العرض اللي شوفته في المرضى.

وتابع: شكيت إن عندي كورونا وعزلت نفسي وأجريت مسحة واتضح فعلا إني مصاب بالفيروس وحاليا أنا باخد دوا وعازل نفسي بعيد عن الزملاء والمرض.

وأضاف: على أي حال أرجو من الناس أن تنتبه وأرجو الشفاء للفنانة رجاء الجداوي ولكل المرض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

قنوات اليوتيوب

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة شهيرة: طردت والدي من المنزل حين أتى لزيارتي
» ابنة رجاء الجداوي تعلن خبرًا حزينا عن والدتها
» نجلة رجاء الجداوي: "ماما تعبانة ادعوا لها"
» تكثيف إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا في بكين
» "التعليم" تمنع تشغيل المراوح في لجان الثانوية العامة
» متحدث "الصحة" : العزل المنزلى حقق نتائج ايجابية فى مصر
» "التضامن" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
» نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا
» يعتدي بوحشية على امرأة وهي في طريقها إلى العمل
» "أبوتريكة" يفاجئ الجميع بـ"نيولوك" جديد: "آخر روشنة"
» يواجه السجن.. لاعب كرة يعترف بمعاشرة فتاة عمرها 14 عامًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية