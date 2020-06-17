شقيقة أحمد زكي تفجر مفاجأة بشأن مسلسل محمد رمضان

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المصريون ـ متابعات

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أكدت منى عطية، شقيقة الفنان أحمد زكى، أن أسرة الفنان الراحل لن تصمت تجاه ما حدث في مقتنيات وتراث النمر الأسود، كونه ملك الشعب كافة وليس الأسرة فقط، وتابعت: «رفعنا دعوى قضائية بشأن واقعة بيع إرث ومقتنيات أحمد زكى.. الموضوع لم يكن سهل علينا البهدلة اللى حصلت مع تراث أحمد زكى مش هنسكت عليها».
وأوضحت "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك حزن شديد تجاه ما حدث مع إرث الراحل، خاصة وأن الذي باع هذه الأشياء قال «أنا هعرض شقة المهندسين بمقتنياتها بـ3 مليون جنيه من أجل تصوير مسلسل يجسد تاريخ أحمد زكى»، وتابعت: «تراث أخويا وحياته اللى فناها في الحفاظ عليه لن نفرط فيه مطلقاً».
وتعليقاً على عمل فنى يجسد تاريخ أحمد زكى، قالت «منى عطية»، إنه لم يتواصل أحد مع العائلة في ذلك، معربة عن أنها تكن كل تقدير واحترام للفنان محمد رمضان المرشح لتجسيد دور الراحل في المسلسل، وتابعت: «لكن الكلام بيتم تداوله ده على أي أساس.. مفيش حد تواصل معنا.. ماما سجلت بصوتها تاريخ أحمد زكى كله منذ طفولته حتى رحيله».
ووجهت شقيقة العملاق الراحل أحمد زكى، رسالة إلى الفنان محمد رمضان، قالت خلالها: «محمد رمضان إنسان عزيز وأخ محترم وهو بيحبنا واحنا بنتمنى ليه كل خير، واحنا مستعدين نساعده لو أن هناك سيناريو لا يسئ إلى أحمد زكى».

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