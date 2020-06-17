  • الأربعاء 17 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:30 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

عمدة نجريج يفجر مفاجأة عما فعله صلاح لأهالي قريته المصابين بـ كورونا

عبدالله السعيد

عبدالله السعيد يثير غضب جماهير الأهلي بتصريح جديد

خالد مجاهد

الصحة تفجر مفاجأة عن طلب 200 ألف متعافي من كورونا التبرع ببلازمتهم

محمود الخطيب

غضب أهلاوي من رئيس وادي دجلة بعد تدوينته الساخرة من الخطيب

أحمد زكي ومحمد رمضان

شقيقة أحمد زكي تفجر مفاجأة بشأن مسلسل محمد رمضان

رجاء الجداوي

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

كورونا

هل نحن على أعتاب موجة ثانية من كورونا؟.. مستشار الوبائيات يجيب

كورونا

هل الدواء البريطاني ينقذ مرضى كورونا من الموت؟.. مستشار الرئيس يجيب

كورونا

رئيس لجنة مكافحة "كورونا" يكشف موعد تراجع الإصابات

كورونا في مصر

متحدث "الصحة": مصر من أقل دول العالم في وفيات "كورونا"

تكثيف إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا في بكين

عرب وعالم

مدارس الصين
مدارس الصين
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فيديو.. شبح يتدرب داخل جمانزيوم في الهواء الطلق

#

الصين تعاود إغلاق جميع المدارس في بكين بسبب كورونا

#

روما.. "كورونا" يجبر النورس على تغيير طعامه

#

القرود الجائعة تنهب مكتب الحكومة

قررت السلطات الصينية في العاصمة بكين تعليق الفصول الدراسية في أنحاء المدينة مع تكثيف إجراءات الإغلاق لاحتواء انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بالمدينة.
وأفاد تليفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" بأن الحكومة المحلية رفعت مستوى التحذير من كوفيد-19 من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).
وسيتم إغلاق رياض الأطفال في جميع أنحاء المدينة اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، مع نقل التدريس في جميع مستويات الصفوف إلى شبكة الإنترنت وتعليق استئناف الفصول الجامعية.
وقال نائب الأمين العام للحكومة المحلية، تشين باي، في مؤتمر صحفي، إنه بينما يمكن للشركات أن تظل مفتوحة في المستوى الثاني، إلا أنه يتم تشجيع اتباع ساعات عمل مرنة والعمل عن بعد.
وتم تكثيف الجهود لمنع حدوث موجة ثانية من الفيروس منذ أن تم تتبع مجموعة من الإصابات إلى سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فنغتاى ببكين يوم السبت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

قنوات اليوتيوب

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة شهيرة: طردت والدي من المنزل حين أتى لزيارتي
» ابنة رجاء الجداوي تعلن خبرًا حزينا عن والدتها
» نجلة رجاء الجداوي: "ماما تعبانة ادعوا لها"
» تكثيف إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا في بكين
» "التعليم" تمنع تشغيل المراوح في لجان الثانوية العامة
» متحدث "الصحة" : العزل المنزلى حقق نتائج ايجابية فى مصر
» "التضامن" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
» نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا
» يعتدي بوحشية على امرأة وهي في طريقها إلى العمل
» "أبوتريكة" يفاجئ الجميع بـ"نيولوك" جديد: "آخر روشنة"
» يواجه السجن.. لاعب كرة يعترف بمعاشرة فتاة عمرها 14 عامًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية