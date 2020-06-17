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"التعليم" تمنع تشغيل المراوح في لجان الثانوية العامة

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المصريون ـ متابعات

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا هامًا لجميع المديريات التعليمية بخصوص امتحانات الثانوية العامة، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا».
ووجه الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، بضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين من المديرية لإعطائهم التعليمات الأخيرة قبل عقد الامتحانات، وذلك في موعد أقصاه غدا الخميس مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
وشدد حجازي على ضرورة الحفاظ على المسافة البينية بين الطلاب والتي لا تقل عن 1.5 متر، وعدم تشغيل المراوح الموجودة باللجان تجنبا لانتقال الفيروسات عن طريق تحريك الهواء، والانتهاء من فرش اللجان يوم الجمعة حتى تتمكن شركات التعقيم الانتهاء من تعقيم اللجان يوم السبت، والتأكيد على تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة، حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمني المعتمد.
وأشار حجازي إلى أنه سيتم توزيع مظاريف الأسئلة يوميا الساعة العاشرة صباحا على أن يتسلم مراقبي الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالإشراف عليها وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام كراسات الخاصة بلجنته، على أن يبدأ التوزيع بالنمودج (أ) ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بالنموذج (ج) وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به.
وأكد أنه يقتصر فتح مظاريف الكراسات داخل كنترول اللجنة على مادة اللغة الأجنبية الثانية فقط، مطالبا بالتأكيد على الطلاب بضرورة تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع في المواعيد المحددة بالجدول المعلن، وفي حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب عدم اجتياز، وسيكون على رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

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