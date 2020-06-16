أول تعليق لداليا البحيري على إصابة زوجي بكورونا

16 يونيو 2020 - 12:50 ص

قالت الفنانة داليا البحيرى، إن المسحة التى أجريت لزوجها أثبتت أنه يحمل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، رغم أن كافة التحاليل التى أجراها أثبتت عكس ذلك، مشيرة إلى أنها قامت بعمل مسحة لها ولباقى أفراد أسرتها للاطمئنان عليهم، وتابعت: "قمنا بعمل مسحات لكافة العائلة والذين يعملون معنا فى المنزل".



وأضافت "داليا البحيرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تلتزم بكافة الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابعت: "إصابة حسن كانت خبطة كبيرة لنا".



ولفتت "البحيرى"، إلى أنها قامت بعزل أسرتها على الفور، فضلاً عن أنها رفضت استقبال أى من أشقائها من الذين قدموا للاطمئنان عليها، وتابعت ضاحكة: "طردت أبويا وإخواتى من البت إمبارح خوفا عليهم".

ووجهت "البحيرى"، رسالة إلى المصريين، ناشدتهم خلالها باتباع التعليمات الطبية والوقائية، فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا ، وتابعت: "وبعد كده الفيروس مش عيب ده زيه زى أى فيروس زى البرد واللى يتصاب عليه أن يتبع الإجراءات الطبية ولا يخفى أمره".

