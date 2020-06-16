السودان تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

16 يونيو 2020 - 12:00 ص

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، الإثنين، بروز خلافات بين الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا، في الجوانب القانونية المتعلقة بشان اتفاق سد النهضة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير السوداني، عقب جلسة مفاوضات عن بعد، تعد الخامسة منذ الثلاثاء الماضي.

وقال عباس: "برزت خلافات بين الدول الثلاث في الجوانب القانونية خاصة في إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية".



وأوضح أن "المفاوضات حققت تقدما في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد والملء الأول له والتشغيل الطويل الأمد وتبادل البيانات والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون".