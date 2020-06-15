الكشف عن حقيقة إصابة وزير الكهرباء بفيروس كورونا

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علق د.أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على حقيقة إصابة وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بفيروس كورونا المستجد، نافيًا هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أنه لا صحة لهذه الشائعات والوزير يُمارس عمله الطبيعي واليومي من داخل مكتبه.
وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على قناة "المحور"، مساء الاثنين، أن وزارة الكهرباء أصدرت بيانًا رسميًا كي ينفي هذه الشائعات، منوهًا بأن محمد شاكر يُمارس أعمال الشبكات والتطوير ومستوى الأداء اليومي لجميع الشبكات على مستوى الجمهورية.
وتابع: "الإصابة بفيروس كورونا المستجد أصبح حديث جميع المواطنين داخل مصر وخارجها وذلك لتفشي الوباء فى العالم أجمع، داعيًا بشفاء جميع المصابين في أنحاء الجمهورية وخارجها فى جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن محمد شاكر وزير الكهرباء تلقى شائعة إصابته بفيروس كورونا بابتسامة، مشيرًا إلى أنه رفض فى بداية الأمر إصدار بيان لنفي الشائعات كى لا يُقال أننا نسير خلف هذه الشائعات؛ ولكن مع زيادة تردد الشائعة أصدرنا بيانًا لكل وسائل الإعلام لنفيها، مشددًا على أن الأمر طبيعي ويُمارس عمله في الوزارة بشكل طبيعي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إلى أن المصاب بفيروس كورونا المستجد ليست سبة أو جريمة فى جبين المواطن ولكنها قدر ومثل الإنفلوانز العادية، مطالبًا بتحري الدقة حول كل ما يُنقل ويُقال على السوشيال ميديا.

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