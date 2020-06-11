أول 3 محافظات يطبق بها فتح المساجد

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متابعات- محمد إبراهيم

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أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو مبدئيا في المحافظات الأقل إصابة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة فإن محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بفيروس كورونا، بينما جاءت القاهرة والجيزة والقليوبية في أعلى المعدلات.

واتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات عدة اليوم، بشأن ساعات الحظر وعودة الصلاة لدور العبادة وغيرها.


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