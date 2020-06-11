» يفتح أبوابه مجددا.. " أسعد مكان في العالم"

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عبد القادر وحيد- متابعات

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ديزني

فتح أبوابها

يولية المقبل

اسعد مكان في العالم

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن ديزني ستفتح أبوابها لديزني لاند ومدينة مغامرات ديزني كاليفورنيا في 17 يوليو المقبل.

وبحسب الصحيفة فإن "أسعد مكان على الأرض" كما تسمي ديزني نفسها لن يكون بعد الآن واحدا من أكثر الأماكن الفارغة في العالم.

وأضافت أن الشركة تخطط لإعادة الفتح على مراحل، حيث يبدأ مجمع التسوق و الطعام في وسط مدينة ديزني العمل عبر الإنترنت في 9 يوليو، فيما تفتح بعض الفنادق أبوابها 23 يوليو.

وأكدت أن جميع الخطط تخضع لموافقة السلطات الأميركية، منوهة أنه في حال حصول ديزني على الضوء الأخضر، فإن متنزهاتها في كاليفورنيا وفلوريدا سوف يعاد فتحها في غضون أيام، مما يعطي الشركة فرصة لإنقاذ موسم الصيف.

ونقلت عن  جوش دامارو، رئيس مجلس إدارة ديزني باركس والخبرات والمنتجات، إن الشركة قريبة ستتمكن من إعادة فتح جميع حدائق ديزني في جميع أنحاء العالم.


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