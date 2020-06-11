التعليم: هذه خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة

11 يونيو 2020 - 10:29 ص

في ظل مواجهة أزمة كورونا، وتداعياتها على حركة الحياة اليومية، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يحق لطالب الثانوية العامة أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو تأجيل الامتحان للعام المقبل، على أن يعامل كأنها أول محاولة.

وأضافت الوزارة أنه في حالة اختيار الطالب تأجيل الامتحان للعام المقبل، عليه اتباع الآتي:

1- يقوم الطالب أو ولي أمره بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية التابع لها.

2- يرفق بالطلب صورة ضوئية من رقم الجلوس.