أول دولة أوروبية تنجح في القضاء على كورونا

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أصبحت سانت لوسيا، ثالث بلدان العالم التي تتخلص بصورةٍ نهائيةٍ من فيروس كورونا التاجي، وثاني البلدان التي تنجح في تحقيق ذلك من دون تسجيل أية خسارة.

وسانت لوسيا هي دولة عبارة عن جزيرة تتبع الكومنولث البريطاني، وتقع شرق البحر الكاريبي على حدوده مع المحيط الأطلسي، وهي دولة ذات سيادة مطلقة، وتتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وسجلت جزيرة سانت لوسيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 13 مارس، في حين كان آخر حالة إصابة، التي حملت الرقم 15، تم تسجيلها في 10 أبريل الجاري.

وحتى أمس الثلاثاء، كان هناك ثلاثة عشر شخصًا تعافوا نهائيًا من مرض "كوفيد-19" في جزيرة سانت لوسيا، من أصل 15 حالة إصابة، قبل أن يتم الإعلان اليوم الأربعاء 22 أبريل عن شفاء آخر شخصين حاملين لفيروس كورونا في الجزيرة الكاريبية.

وعلى ضوء ذلك، أصبحت سانت لوسيا خالية من أية حالة نشطة بفيروس كورونا، لتتخلص بصورةٍ نهائيةٍ من فيروس كورونا بالعلامة الكاملة دون تسجيل أية حالة وفاة في البلاد.

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