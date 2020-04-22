شاهد.. صابرين تثير ضجة: "احنا في جهاد من أجلكم"

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صابرين
صابرين
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فنانة

جهاد

عمل فنى

اعتبرت الفنانة صابرين، أن نزول الفنانين من منازلهم لاستكمال تصوير أعمالهم الفنية الجديدة رغم تفشي فيروس كورونا "جهاد" من أجل المشاهدين.

وقالت «صابرين» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا": "إحنا حاولنا بقدر الإمكان نجتهد، إحنا في جهاد برده يا جماعة بنقعد في التصوير مش عارفين هنروح إزاي، والحظر هييجي علينا إزاي".

وتابعت : "هناك مسؤولية جبارة على الواحد، وأنك تبقي حاسة إنك لو منزلتيش ناس كتير جدًا هتقعد في بيوتها"، مؤكدة أن الأمر ليس مادي لكنه معنوي حيث قد يتسبب غياب ممثل واحد في وقف سير العمل بأكمله.

وأثارت تصريحات "صابرين" سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض إهانة لمعنى الجهاد، موجهين انتقادات لاذعة لها.


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