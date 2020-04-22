أول رد فعل للحكومة البريطانية على شراء السعودية «نيوكاسل»

22 أبريل 2020 - 09:12 م

قال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، إن الحكومة لن تتدخل في استحواذ صندوق الاستثمار العام السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد.



ووفق تقارير إعلامية، يقترب صندوق استثماري، على علاقة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من إتمام صفقة شراء النادي الإنجليزي العريق مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.



وسيمتلك صندوق (PIF) السعودي 80 في المائة من النادي إذا ما قررت إدارة البطولة الرياضية الإنجليزية ما إذا كان الصندوق الاستثماري السيادي "متوافقًا مع المعايير التي تتبعها البطولة".



وقوبلت الصفقة بانتقادات من قبل بعض النواب، الذين عبروا عن رفضهم لاستحواذ ولي العهد السعودي. لكن وزير الثقافة قال إن "إن اختبار الصلاحية يتم من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز. لا أريد الحكم المسبق على العملية"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وفي رده على النائب جون نيكلسون، أضافالوزير: "أولاً وقبل كل شيء ليس هو (ولي العهد السعودي) هو من يشتريها شخصيًا. لدينا علاقات خارجية جيدة مع المملكة العربية السعودية ولم نخجل من إثارة الانتهاكات لحقوق الإنسان وسنواصل فعل ذلك".



وتابع: "هذه مسألة تتعلق بدوري كرة القدم، ولا أعتزم تغيير النهج الذي تتبعه رابطة الدوري بشأن هذا التقييم. أنا مقتنع بأن عليهم إجراء ذلك الاختبار".

