نيجيريا.. اعتقال 146 مسلحا بولاية إيدو

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نيجيريا.. مقتل 12 بهجوم مسلح وسط البلاد

اعتقلت السلطات النيجيرية، الثلاثاء، 146 مسلحًا في عدد من العمليات الأمنية التي تشنها الشرطة ضد الجماعات المسلحة بولاية "إيدو" جنوبي البلاد.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن، لاوان جيميتا، مدير الأمن بالولاية المذكورة، الثلاثاء، ونقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية.
وأوضح البيان أن العمليات الأمنية استهدفت العصابات المسلحة بعدد من المناطق في الولاية، وأنها أسفرت، الثلاثاء، عن اعتقال 146 مسلحًا، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
كما ذكر مدير الأمن أنه تم تحرير 4 أشخاص كان قد تم اختطافهم من قبل.
وأسفرت العمليات الأمنية التي تستهدف تلك العصابات بالولاية المذكورة منذ أسبوعين، عن اعتقال 376 مسلحًا، فيما تم تحرير 11 شخصًا حتى الثلاثاء.
ومنذ 4 سنوات تشهد نيجيريا، صراعات عنيفة بين العرقية الفلانية التي تعمل بتربية الحيوانات، وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.
ويزعم الفلانيون الذين يرتحلون لجنوبي البلاد من أجل رعي أغنامهم، أن المزارعين يحاولون سرقة حيواناتهم، وأنهم يقومون بالهجوم عليهم لهذا الغرض.
وأسفرت الصراعات بين الجانبين عن مقتل نحو 2000، وأجبرت آلاف غيرهم على ترك منازلهم.
من جهتها تستغل العصابات المسلحة تلك الصراعات، وتقوم هي الأخرى بشن هجمات لصالحها. -

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