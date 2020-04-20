«الجبلاية» تطالب مدربي المنتخبات بهذا الأمر

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تفتح اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مفاوضاتها مع مدربى كل المنتخبات الوطنية بهدف تخفيض رواتبهم الشهرية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن جهاز المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، حرص على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن أهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد بسبب فيروس كورونا، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.


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