» قفزة في إصابات الهند بفيروس "كورونا"

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الهند

اليوم

كورونا

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم عن أعداد المصابين بفيروس"كورونا" المستجد في الهند والذي زاد بأكثر من 1500 شخص ليصل عدد المصابين إلي 17265 شخصا.

كما أفادت الوزارة في تصريحات صحفية نشرتها "سكاي نيوز" إلي أن حوالي 543 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيروس في جميع أنحاء الهند وتم شفاء 2546 آخرين وغادروا المستشفيات.

وكانت الوزارة قد نشرت الأسبوع الماضي قائمة تضم 170 منطقة اعتبرتها منطقة ساخنة للإصابة كما تم تصنيف 400 منطقة لم تسجل فيها حالات إصابة بالمنطقة الخضراء .

جدير بالذكر أن الهند حاليًا تخضع لأكبر إغلاق في العالم حيث أصدرت السلطات أوامر ببقاء 1.4 مليار شخص في منازلهم حتى 3 مايو، مع الإعلان أنه سيتم السماح لبعض الأنشطة الزراعية في وقت لاحق في إبريل.  


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