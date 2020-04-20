» أديب: "أمشي عدل يحتار عدوك فيك"

20 أبريل 2020 - 10:01 ص



أكد الإعلامي عمرو أديب، نجاح الدولة المصري في التعامل مع أزمة كورونا، قائلاً: "كورونا لما جت مصر، وجدتها بلد جاهزة فيها كل شيء من الكمامة للصاروخ، مفيش أي عنصر من عناصر مواجهة هذه الأزمة مش موجود في مصر".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لازم الناس تساعد شوية، امشي عدل يحتار عدوك فيك"، معقبا: "امشي زي مشية رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، الناس دي عارفة يعني إيه لقمة عيش".



وتابع: "يجب أن يركز المصريون الفترة المقبلة على الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس الكورونا، فضلا على استمرار العمل بالمصانع مع الحفاظ على أمن وسلامة العمال.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة.

