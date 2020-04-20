  • الإثنين 20 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

وكيل لاعبين يفجر مفاجأة جديد بشأن حسام عاشور

الخروج لفاصل.. يشعل الخلاف بين أديب وفريق إعداده

ارشيف

لاعب جديد يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

معلومة غير سارة عن طقس أول رمضان

الدكتور محمد عوج تاج الدين

خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

بنك ناصر

بـ15%.. الدولة ترد الجميل للأطباء والتمريض

ارشيف

قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

ارشيفية

فحص 2 مليون مواطن لاكتشاف الإصابات بفيروس"كورونا" في هذه البلد

نهر السين

فرنسا تدق ناقوس الخطر.. "كورونا" ينتقل في المياه

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

فرنسا تدق ناقوس الخطر.. "كورونا" ينتقل في المياه

عرب وعالم

نهر السين
نهر السين
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

احذر.. «كورونا» ينتقل على مسافة 4 أمتار في الهواء

#

فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 ألفا و 210

#

فرنسا تسجل 3809 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

#

فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 860

فرنسا

كورونا

كوفيد 19

بالرغم من أن كل المعلومات عن فيروس"كورونا" أنه ينتقل في الهواء ومن خلال الملامسة إلا أنه ظهرت إدعاءات جديدة في فرنسا بأن فيروس" كورونا" المستجد ينتقل في مياه الأنهار والمستنقعات.

و أعلنت باريس عاصمة فرنسا عن آثار لفيروس"كوفيد 19" في مياه المستنقعات والأنهار بالمدينة ، ولكنها لم تؤكد أنها ستؤثر علي مياه الشرب.

وقالت المسئولة عن بلدية باريس" آن هيدالجو" أن الفيروس ظهر في المياه الغير صالحة للشرب بنسبة صغيرة لافتة إلي أنها لن تصل أو تختلط بمياه الشرب مؤكدة أن هذه المياه تستخدم في تنظيف الشوارع وري الحدائق.

وأضافت في التصريحات التي نشرتها"صدي البلد" أن ظهور الفيروس كان في 4 نقاط من مجموع 27 نقطة تم اختبارها أمس ، ولافتة إلي أن السلطات قامت بقطع المياه كإجراء  تحسبا من وقوع أي كارثة بسبب الفيروس، حتى يتم اختبار المياه ، وتم إتاحة مياه صالحة للشرب للمواطنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الجيش الأبيض".. أغنية وطنية جديدة يطلقها هاني شاكر
» أديب: "أمشي عدل يحتار عدوك فيك"
» قفزة في إصابات الهند بفيروس "كورونا"
» تنفيذًًًًا لتعليمات الحكومة.. الأجهزة الأمنية تغلق طريق الكورنيش
» نجل فنان شهير يضرم النيران داخل قسم شرطة ويصيب 3 جنود
» في عيد ميلاده.. تعرف على عمر رامز جلال الحقيقى
» إنجاز جديد لـ "صلاح" فى تاريخ البريميرليج
» 34 مليون جنيه ثمن أغنية علي ورقة تثير ضجة علي مواقع التواصل
» فحص 2 مليون مواطن لاكتشاف الإصابات بفيروس"كورونا" في هذه البلد
» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر
» حسني عبد ربه: نجم الأهلي هو السبب الحقيقي لتألقي .. وأدين له

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية