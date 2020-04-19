مستشار السيسي: عدد مصابي كورونا زاد ولا يجب التراخي

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، ضرورة الحرص الشديد والالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطنين.

وشدد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC "، مع الإعلامية سارة حازم، على أنه لا يجب التراخى، لأن العدد زاد بالأمس، وما زلنا نسير في المنحنى الأفقى، ونتمنى ألا يحدث زيادة رأسية في الأعداد، مؤكدا أن الدولة تقوم بما عليها ويجب أن نلتزم بشدة حتى نقى أنفسنا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "كل الدولة تتابع بدقة وشدة كل النتائج التي أمامنا وأى خطوة احترازية تتم حسب كل مرحلة، وأن الإجراءات المشددة يوم شم النسيم للحد من التجمعات والتكتلات البشرية، وكل مرحلة يتم التفاعل معها بإجراءات تتوافق مع هذه المرحلة، وستحدث إجراءات تتوافق مع شهر رمضان، لا خيام أو تجمعات".