  • الأحد 19 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر08:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مختبر ووهان

صور من داخل مختبر «ووهان» تثير الاتهامات مجددًا حول انتشار كورونا

شعار المملكة

إجراء حاسم ضد مسئوليين كبار في السعودية

وفيات كورونا

تسجيل 507 وفاة جديدة بـ"كورونا" فى نيويورك

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

تحذير حاسم من المفتي على أمر يتعلق بـ"كورونا"

العمالة الوافدة

قرار صادم عن استقدام العمالة بالكويت

صور لعزل القرية

عزل 800 أسرة بالغربية بعد اكتشاف 12 إصابة بـ"كورونا"

إغلاق مستشفى ووهان اليوم

تطور جديد.. نشر السجلات الطبية لأول 7 مصابين بكورونا في ووهان

فرنسا

كارثة غير متوقعة بشأن "كورونا" في فرنسا

صلاح في روما

لاعبو فريق "صلاح" السابق يفاجئون إدارة ناديهم

وزر الأوقاف

الأوقاف: هذه الفئة الأكثر استحقاقا للزكاة في ظل "كورونا"

الكويت.. تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين من "كورونا"

مال وأعمال

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة تحذر من مخاطر كورونا على الأطفال

#

"التموين": توفير 2 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة

#

الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"

#

أبرز سبع نصائح لمنع دخول «كورونا» إلى المنزل

أعلن بنك الكويت المركزي الأحد، أنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا لمدة ستة أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.

وأوضح البنك في بيان أن التأجيل سيكون من مارس إلى سبتمبر.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الأحد، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1915 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 وفيات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» غمر الحدائق بالمياه في "اكتوبر" لمنع جلوس المواطنين
» فحص كورونا بالأجسام المضادة بدءًا من مايو
» وفاة نجم ريال مدريد
» كوورنا.. ارتفاع بنسبة 12% في وفيات كندا
» ميسي يشارك في بطولة لجمع الأموال ومساعدة بلاده في مواجهة كورونا
» الجيزة تغلق شارع الهرم كليا لمدة 8 ساعات
» خبر سار لدول الخليج
» "كريستيانو" يصدم جماهير يوفنتوس
» 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا
» ضبط شخص عزل نفسه في مطعم 4 أيام
» انتحاران يهزان الكويت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية