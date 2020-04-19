» ميسي يشارك في بطولة لجمع الأموال ومساعدة بلاده في مواجهة كورونا

يواصل نجوم كرة القدم، تقديم المبادرات والمساعدات، من أجل مساعدة بلدانهم، فى محاربة فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى وفاة أكثر من 160 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.
وفي السياق ذاته، قام النجم ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، بالدعوة للمشاركة فى بطولة "ChamPlay " الالكترونية، التى ينظمها مواطنه باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لجمع الأموال، لمساعدة الشعب الأرجنتيني، لمكافحة وباء فيروس كورونا.
كان ميسي، قد تبرع بمليون يورو، لصالح مستشفى "Clínic" في برشلونة لمحاربة فيروس كورونا، وسيذهب جزء من مبلغ التبرع إلى مركز طبي في الأرجنتين.
كما أنه شارك فى حملة للتبرع فى إسبانيا، بجانب النجوم إيكر كاسياس، كارليس بويول واندريس إنييستا، من أجل مكافحة فيروس كورونا.