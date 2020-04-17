وزير الرياضة يبحث مع "الخطيب" المباراة الافتراضية

17 أبريل 2020 - 03:24 م

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي وذلك في إطار متابعة وزير الرياضة مع مسئولي الأندية والهيئات الرياضية الوضع الراهن وبحث اوجه التعاون لمواجهة تداعيات ومواجهة انتشار فيروس كورونا ،وبحث الدكتور أشرف صبحي عدد من الملفات مع الكابتن محمود الخطيب وعلى رأسها دور الأندية فى مواجهة التداعيات التى خلفتها كورونا والخاصة بالعماله في المؤسسات الرياضية بشكل خاص وفي المجتمع بشكل عام في ظل الظروف الحالية التي أثرت على النواحي الإقتصادية.

واقترح الدكتور أشرف صبحي بأن تكون هناك مباراة افتراضية للنادي الأهلي للمساهمة في الدور المجتمعي ، ورحب الكابتن محمود الخطيب بالفكرة وبدعم ومساندة ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة العمالة ، وأنه سوف يقوم بدراسة هذه الخطوة والعمل على تنفيذها بعد عرضها على مجلس إدارة الاهلى فيما أشاد وزير الرياضة بالملف الإنشائي للنادي الأهلي والذي عرضه الكابتن محمود الخطيب وتضمن الثورة الإنشائية في فروع الأهلي الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتي تأتي بالتزامن مع التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الرياضي بالنادي على مختلف اللعبات خاصة وأن البنية التحتية الجديدة ساهمت في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الالعاب بالنادى بدرجة كبيرة.



وتطرق الحوار إلى ملف مؤمن زكريا لاعب الأهلي الذي يمر بظروف صحية وكيفية تقديم الدعم والمساهمة في علاجه، واطمئن وزير الرياضة على توفير كل احتياجات اللاعب على الوجه الأكمل ومساندته ماديًا ومعنويًا ، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الأهلي على ان ناديه لا يتخلى عن ابنائه وأبدى تقديره لموافقة الوزارة على قيام النادي بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا بشكل قانوني بما لا يخالف اللوائح التي تنظم العمل داخل المؤسسات الرياضية.

