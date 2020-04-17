» تشييع جثمان "العشماوي" إلي مقابر مصر الجديدة

17 أبريل 2020 - 02:41 م

شيع جثمان الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة من أحد مساجد مصر الجديدة بعد إقامة صلاة الجنازة عليه، بحضور عدد محدود من الأقارب والمعارف تجنبا للتجمعات.

وتوفيت مساء أمس " العشماوي" النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته، بعد صراع مع مرض السرطان.

جدير بالذكر أن "العشماوي" عضو في لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته منذ 2013 و أن لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل تنبثق من المواد من 32 إلي 46 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في 11 يوليو 1990 ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999 .