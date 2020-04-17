إيقاف لاعب مانشستر سيتى السابق 5 سنوات

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تعرض النيجيرى ديكسون إيتوهو، لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى السابق، للإيقاف لمدة 5 سنوات بسبب تورطه فى فضيحة أخلاقية خلال تواجده فى منافسات الدورى السويدى.

وفقا لصحيفة صن البريطانية، فإنه تم إيقاف اللاعب، لمدة 5 سنوات بسبب تقديم رشوة فى أحد المباريات عام 2017.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب السابق للسيتى قدم رشوة لزميله السابق فى فريق ستاماتوبولوس خلال مباراته مع فريق جوتنبرج فى مايو عام 2017.

وقال الاتحاد السويدى إن ديكسون لن يكون قادرا على ممارسة أى نشاط كروى حتى أبريل من عام 2025 بعد إدانته بتقديم رشوة قدرها 180 ألف جنيه إسترلينى لصالح أحد حراس المرمى للتلاعب بنتيجة المباراة.


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