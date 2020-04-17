نبات له تأثير سحري لتبييض الأسنان

17 أبريل 2020 - 02:16 م

يعتبر الحصول علي أسناء بيضاء حلم الكثيرين وهناك طرق مختلفة للحصول عليها بعضها طبي والبعض الآخر طبيعي، وكل شخص يختار الطريقة الأفضل والأسهل بالنسبة له.

ومن الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها للحصول علي أسنان بيضاء هو خليط الزنجبيل بالليمون، حيث يتم وضع إضافة نقط من عصير الليمون مع رشة صغيرة من الملح ووضع كمية قليلة من الزنجبيل .

ويتم وضع الخليط علي فرشاة الأسنان وغسل الأسنان بها ويتم تكرارا هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

و يعتبر الجنزبيل من النباتات التي تحتوي علي مضادات الأكسدة والتي تساعد علي القضاء علي السموم الموجودة بالفم وتجفيف ما بها من التهابات.