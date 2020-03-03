تطورات جديدة بشأن استقالة "آل الشيخ" من رئاسة الأهلي

03 مارس 2020 - 01:00 ص

قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الاستقالة من الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي، والعودة إلى صفوف الجماهير «مشجعا ومحبا».

