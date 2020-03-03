» سفير مصر بالصين: "بدأت الآن بشائر النصر ضد كورونا تظهر"

أكد سفير مصر لدى الصين الدكتور محمد البدري، أهمية زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، إلى العاصمة الصينية بكين.



وأوضح أنها جاءت بتكليف مباشر من الرئيس السيسي، حيث تمثل تضامن مع الصينيين في حربهم ضد كورونا، مضيفًا: "بدأت الآن بشائر النصر ضد كورونا تظهر".

وأوضح أنها جاءت بتكليف مباشر من الرئيس السيسي، حيث تمثل تضامن مع الصينيين في حربهم ضد كورونا، مضيفًا: "بدأت الآن بشائر النصر ضد كورونا تظهر".