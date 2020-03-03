متحدث "الوزراء" يكشف كواليس إصابة أجنبي بـ"كورونا"

03 مارس 2020 - 12:20 ص

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه ثبت إصابة شخص أجنبي مقيم في مصر بكورونا، بعد توجهه إلى عيادة الشركة التي يعمل بها.



وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "تم نقل الأجنبي المصاب بكورونا إلى مستشفى النجيلة وإجراء الفحوصات اللازمة وحالته مستقرة الآن"، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينات من 7 عمال كانوا يتعاملون بشكل مباشر مع الأجنبي ووضعهم بالحجر الصحي بمقر الشركة.

