» وزير الصحة الأسبق: هذا هو الفرق بين "كورونا" والإنفلونزا

03 مارس 2020 - 12:10 ص

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق وأستاذ الأمراض الصدرية، أن هناك فرق بين العدوى والمرض، حيث أنه يمكن أن يدخل الفيروس داخل جسم الإنسان ولا يتعرض للمرض، فمن الممكن أن يحمل الإنسان فيروس "كورونا" ويشفى منه دون علاج، مشيرًا إلى أن الفيروس قد ينتقل إلى 4 أشخاص ويصيب 2 فقط، فتختلف المسألة من شخص لآخر، ومن درجة وقوة المرض كذلك.



وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمذاع على قناة "TeN"، أن الأنفلونزا تتسبب في الإصابة بـ«تكسير في الجسم» مع العطس ورشح مع السخونية، وكذلك "كورونا"، فالأعراض متشابهة جدًا بين الأنفلونزا الموسمية وكورونا، والتفرقة بشكل عام صعب جدًا.



ولفت وزير الصحة الأسبق، إلى أن ارتداء الكمامة مفيد جدًا للشخص المريض، حتى لا ينقل مرضه للآخرين أو للأشخاص الذين يتعرضون للمرضى أو يتعاملون معهم مثل الأطباء.

