  • الثلاثاء 03 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:15 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
معتز مطر

رسالة نارية من مطرب "بنت الجيران" لمعتز مطر بشأن السعودية

فريق الأهلي

صدمة لجماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

عمرو أديب

"أديب" يكشف عن تغريدة مثيرة تجتاح السوشيال ميديا

الخطيب

تطورات جديدة بشأن استقالة "آل الشيخ" من رئاسة الأهلي

سد النهضة

إثيوبيا تضغط على مصر والسودان بشأن "سد النهضة"

الدكتور آمنة نصير

آمنة نصير تطالب بإيقاف "الموالد" بسبب هذا الأمر الخطير

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

3 تريليون دولار حجم الخسائر العالمية بسبب فيروس كورونا

كورونا

"كورونا" الإثنين: 3044 وفاة و89 ألف إصابة في 71 دولة

أول وفاة بفيروس كورونا في قطر خلال 2015

هل يجوز الصلاة من أجل رفع وباء (كورونا)؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب

الذهب

خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة أسعار الذهب

خبير اقتصادي يكشف:

3 تريليون دولار حجم الخسائر العالمية بسبب فيروس كورونا

آخر الأخبار

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا
مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الباز" يكشف سر شائعات انتشار "كورونا" بمصر

#

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر بسبب "كورونا"

#

إيران: انتشار الخوف بسبب كورونا "مؤامرة خارجية"

#

كارثة.. الصحة العالمية: نستعد لاحتمال تحول "كورونا" لوباء

كشف الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار، عن أن هناك خسائر اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي بسبب فيروس كورونا، حيث وصلت إلى 3 تريليون دولار، فضلا عن 264 مليار دولار في البورصات العالمية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك احتمالية لتضاعف الخسائر في حال عدم تضافر الجهود العالمية لإحكام السيطرة على المرض وكذلك الآثار السلبية له.
ولفت خبير الاقتصاد والاستثمار إلى وجود مصانع توقفت عن الإنتاج في الصين لعدم قدرتها على توفير مدخلات الصناعة.
وأضاف أن مصر أقل ضرر من الناحية الاقتصادية بسبب كورونا، مشددًا على أهمية تنمية وعي المواطن المصري بفيروس كورونا حتى يتمكن من مواجهته، ويحجم انتشاره.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مطرب "بنت الجيران" يكشف وصية والده المثيرة
» سفير مصر بالصين: "بدأت الآن بشائر النصر ضد كورونا تظهر"
» وزير الصحة الأسبق: هذا هو الفرق بين "كورونا" والإنفلونزا
» الصين تهدي مصر ألف جهاز لكشف "كورونا" و"زايد" تفجر مفاجأة
» ارتفاع وفيات "كورونا" في الولايات المتحدة إلى 6
» «التعليم»: تدريس مادة جديدة عن الأديان الثلاثة العام المقبل
» مجزرة في نادي الزمالك قبل لقاء الترجي
» الذهب يصدم الجميع ويرتفع 5 جنيهات
» قوافلُ "الأزهر للفتوى" تواصل فعاليتها في المنصورة
» الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك
» بالفيديو.. معلم يمدد طالبة ثانوي على الأرض ويضربها بـ"الفلكة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:24 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية