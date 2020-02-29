قفز هربًا..تفاصيل مصرع لاعب كرة قدم شهير داخل فندق

29 فبراير 2020 - 03:45 م

توفى لاعب كرة القدم المصري محمد هيثم العيسوي، الذي يلعب لصالح نادي مريخ الفاشر السوداني، إثر اندلاع حريق في الفندق الذي كان ينزل فيه الفريق قبل لقاء نادي المريخ.

وبعد فشل اللاعب في الهروب من النيران، اضطر للقفز من الفندق هربًا من احتراقه لكنه أصيب بإصابات بالغة تم نقله إلى المستشفى على إثرها، لكن القدر لم يمهله وفارق الحياة.

وذكر الحساب الرسمي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الإخبارية عبر "تويتر"، أن الحريق أدى إلى وفاة اللاعب المصري محمد هيثم العيسوي، إلى جانب إصابات متفاوتة بين اللاعبين.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "كفرووتر" السودانية، أن محمد العيسوي لقى مصرعه أثر حريق الطابق بفندق "اوركيد" بالسوق المحلي بالخرطوم، حيث قفز اللاعب المصري، وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة.

وكان من المقرر، أن يلتقي المريخ الفاشر نظيره المريخ، غدًا، ضمن الجولة رقم 22 من بطولة الدوري السوداني.

وأفادت وسائل إعلام محلية سودانية، أن إدارة الفندق قامت بإخلائه بالكامل من النزلاء نظرا لشدة الحريق الذي لم تضح أسبابه، لكن البعض أصيبوا نتيجة الحريق الهائل.