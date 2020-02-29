"بنك الأدوية" تنظم قافلة طبية وندوة عن التغذية السليمة

29 فبراير 2020 - 02:37 م

نظمت مبادرة "بنك الأدوية" في ختام أنشطة المرحلة الثانية، أمس الجمعة، قافلة طبية بمركز شباب "ناصر" (الساحة الشعبية)، بمحافظة بني سويف، بحضور العديد من الصيادلة والأطباء.

وقامت المبادرة بالكشف على المواطنين من غير القادرين بالمجان وصرفت لهم الأدوية بالمجان، واشتملت القافلة على عيادات في تخصصات مختلفة كـ"الباطنة، الجراحة، العظام، وأخصائية تغذية".

وبعد القافلة نظمت المبادرة ندوة عن التغذية السليمة وأضرار الوجبات السريعة على الجسم بحضور عدد من الشباب.

يُذكر أن مبادرة “بنك الأدوية” هي جزء من برنامج "تنمية أبناء الصعيد" الذي يستمر للعام الثالث على التوالي، وهو ضمن مشروعات وزارة "الشباب والرياضة".