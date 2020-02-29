قطر تعلن عن أول إصابة بفيروس"كورونا"

29 فبراير 2020 - 01:40 م

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ولم تعلن الصحافة القطرية عن أي معلومات عن حالة المصاب أو كيف أصيب به.

جدير بالذكر أن فيروس" كورونا" اقتحم 6 دول جديدة أمس وهى ليتوانيا وهولندا ونيجريا ويبلا روسيا ونيوزيلندا وأذربيجان، وغالبية الحالات كانت عائدة من إيطاليا التي تعتبر بؤرة الفيروس في أوروبا، كما أعلنت الصين أن حالات الوفاة وصلت إلي 2788 حالة ، فيما تجاوزت الإصابات 78 ألف حالة.