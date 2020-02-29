  • السبت 29 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد هيثم العيسوي

قفز هربًا..تفاصيل مصرع لاعب كرة قدم شهير داخل فندق

الإعلامي عمرو أديب

أديب: الأيام الجاية تقلق

ارشيف

وفاة لاعب مصرى محترف بصفوف المريخ السودانى

فيروس" كورونا" في قطر

قطر تعلن عن أول إصابة بفيروس"كورونا"

مصطفي بكري

مصطفي بكري يكشف هذا الأمر عن المشير طنطاوي

لم يقبلنى مرة رغم زواجنا منذ شهور!

لم يقبلنى مرة رغم زواجنا منذ شهور!

فايلر

غيابات بالجملة عن صفوف الأهلى أمام صن داونز

اجتماع زعماء" آسيان"

الولايات المتحدة تؤجل اجتماع زعماء "آسيان"

الارصاد

"أمطار و رياح"..تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين

حمو بيكا

صاحب معرض سيارات يضع حمو بيكا في ورطة

رغم "كورونا".. دولة إسلامية تعيد فتح حدودها مع إيران

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

18 ألف حالة مصابة بـ" كورونا" في إيران

#

وفاة سفير إيران السابق بالفاتيكان بسبب كورونا

#

وفاة سفير إيران السابق لدى مصر بـ«كورونا»

#

ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 23 في إيران

أعلنت دولة باكستان عن إعادتها لفتح حدودها المشتركة مع إيران بعد إغلاقها مؤقتًا كإجراءات وقائية من تفشي "كورونا".

وأشار وزير الداخلية الباكستاني إعجاز شاه، إلى أن الحدود بين البلدين تم فتحها غير أن الزوار سيخضعون لحجر صحي مضيفًا أن باكستان لم تسجل أي إصابة بين صفوف الزوار القادمين من إيران، حسبما نشرت صحافة إيرانية.

يذكر أن باكستان أعلنت أنها سجلت أول حالتي إصابة بفيروس"كورونا" في ولاية كويتا، معلنة عن غلقها لحدودها مع إيران لوجود الفيروس بها.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم عن تسجيل 205 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع حالات الإصابة إلي 593 شفي منها 123 حالة ووفاة 43 شخصًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تأجيل 5 مباريات مهمة بالدورى الإيطالى
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» راغب علامة يسخر من فيروس كورونا: السلام بالرجل
» الإمارات.. تعليق العمل بحضانات الأطفال بسبب كورونا
» رغم "كورونا".. دولة إسلامية تعيد فتح حدودها مع إيران
» 6 معلومات عن"كورونا" يجب أن تعلم حقيقتها
» الولايات المتحدة تؤجل اجتماع زعماء "آسيان"
» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد ثلاثية الترجى
» "أنا مش بـ 3 رجول".. هاشتاج يغضب رضوى الشربينى
» ترميم مسلتين دمرتا نتيجة زلزال في الشرقية
» السعودية تطالب مواطنيها بعدم السفر لدولة عربية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:58 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية