» صادم.. الفيديو الذي تسبب في اعتزال أشهر راقصة إباحية

17 فبراير 2020 - 06:32 م

كادت أن تموت أثناء أداء وصلة رقص إباحية، إذ تقوم بحركات استعراضية من شأنها الإثارة بجسدها، لتعلن اعتزالها الرقص تمامًا وتتجه لمهنة أخرى.

الفيديو الذي تسبب في قرارها نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت راقصة التعري الشهيرة «?جينيا سكاي»?، أثناء سقوطها أرضًا من ارتفاع، حيث كانت تؤدي حركات رقص إباحية على عمود مخصص لذلك، في أحد النوادي الليلية.

ويظهر الفيديو أثناء أداء الراقصة لوصلة رقص بصحبة راقصة أخرى، وبينما تؤدي حركاتها المثيرة أعلى العمود تسقط أرًت من على ارتفاع كبير، وحاولت التحمل وتدراك الأمر وإتباع سقوطها بعمل حركات لإظهار عدم إصابتها، إلا أنه تم نقلها إلى المستشفى.

وأعلنت الراقصة اعتزالها رقص التعري، وأعلنت أنها تودّ الإتجاه الى مهنة أخرى بعيدة عن أجوائها السابقة وهي "ناقدة طعام".



"جينيا سكاي"، راقصة التعري التي سقطت من ارتفاع عالِ في فيديو متداول، تعلن رسميًا اعتزالها الرقص لتصبح "ناقدة طعام". pic.twitter.com/q3bPfZ0W4d — Celebs Arabic (@CelebsArabic) February 17, 2020



