شاهد.. أناشيد وأدعية دينية داخل ملهى ليلي

أثار مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا عندما ظهر فيه «حضرة دينية»، بها أناشيد وأدعية داخل ملهى ليلي في تونس.

وجاء الفيديو تحت عنوان «يحدث في تونس حضرة إسلامية في ملهى ليلي في قمرت»، حيث عبر الكثيرون من الشعب التونسي عن غضبهم من هذا التصرف قائلين: «الرقص على الأناشيد والأدعية الدينية في مكان يشرب زبائنه الخمر أمر مبالغ فيه».

ومن جانبها، نشرت الفنانة التونسية أميمة بن حفصية، على موقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها الشخصية «فيس بوك»، مشنور ينتقد ما تداول عبر الفيديو.

وقالت أميمة بن حفصية: «يحدث في تونس حضرة إسلامية في ملهى ليلي في مرت ليس لهذه الدرجة».

كما علقت الإعلامية ابتسام بن سعد خلال السوشيال ميديا قائلة: «أذكار والصلاة على رسول الله بملهى ليلي في قمرت؟».

وأضافت أيضًا: «حتى أهل قريش لم يذكروا الله في مجلسهم الخمرى إنها بدعة إلى أين سنصل بعد كل هذا؟».



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