» قرار عاجل من السعودية بشأن المقيمين

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المقيمين بالسعودية

أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، قرارًا اليوم الاثنين، بشأن المقيمين على أراضيها.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن على كافة المقيمين التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل 3 أيام على الأقل من انتهائها.

وشددت على أن "عدم الالتزام بتجديد الهوية يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاما، والتي تصل إلى الإبعاد"، موضحة أن "عقوبة عدم تجديد الهوية في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال (حوالي 135 دولارا)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى 1000 ريال (270 دولارا)، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف من البلاد".

وأضافت في بيانها، "يمكن التأكد من مدة سريان الهوية وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية.


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