  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لاعبو الأهلي

الأهلي يصل إلى دبي استعدادا للقاء الزمالك في السوبر

كارولين وحبيبها لاعب التنس

المتسبب في انتحار«كارولين» يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

عمر البشير

تسليم "البشير".. وفد الجنائية الدولية يصل السودان

وزير الخارجية السعودي

السعودية تطالب ألمانيا بإنهاء حظر بيع الأسلحة لها

أرشيفية- رقص

أغاني المهرجانات.. حرام لهذا السبب

السيسي

تفاصيل افتتاح «السيسي» مصنعًا للذخائر والقذائف

الامام

مقتل إمام مسجد بعد رفعه أذان الفجر بالسودان

المملكة العربية السعودية

«الاتصالات» تزف بشرى سارة لكل المتواجدين في السعودية

كسّارة الجمجمة

الأزهر يحذر الشباب وأولياء الأمور من هذا الأمر الخطير

محمد رمضان

الطيار المفصول يطالب محمد رمضان بـ25 مليون جنيه

«أنا عايش لوحدي».. انتحار طالب غرقًا بالمنيا ويترك رسالة مؤثرة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"أنا مشغول".. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره

#

" أنت حبيبي و نور عينيا" رسالة مؤثرة للرئيس

#

رسالة مؤثرة من شاب مصري للرئيس يحملها وزير البترول

#

رسالة مؤثرة من حسن شاكوش لـ حماقي: نجحنا بسببك

انتحار

حوادث اليوم

أخبرا الحوادث

تعددت أسباب الانتحار والموت واحد، فأصبح الخيار الأفضل للذين يعانون من أزمات في حياتهم، هو إزهاق روحهم غير مبالين بجرم ما يرتكبوه.

فهذه المرة، عمد طالب طالب ثانوي، إلى التخلص من حياته عن طريق إلقاء نفسه في مياه بحر يوسفي بمركز العدوة في المنيا.

طالب الثانوي ترك رسالة لذويه قبل خروجه من المنزل، مقررًا إلقاء نفسه في البحر، ليدلهم على السبب الذي دفعه للانتحار وأين سيجدون جثته.

البداية كانت بإخطار من رئيس مباحث العدوة، أرسله إلى مدير أمن المنيا، يفيد بانتحار «أحمد.ع.ع»، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي.

وأضاف البلاغ أن الطالب مقيم بإحدى قرى المركز، وقام بإلقاء نفسه بمجرى البحر اليوسفي، تاركا خلفه رسالة لأهله.

وقال فيه رسالته: «سامحوني أنا عايش لوحدي»، بينما تضمنت الرسالة الإرشاد عن موقع غرقه.

ومن جهتها تعاملت الجهات الأمنية مع الواقعة، وتم انتشال جثة المتوفى، ونقلتها الإسعاف إلى مشرحة مستشفي مغاغة العام، بينما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة إكمال التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طالبان: سنوقع اتفاقًا مع الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير
» الصحة العالمية: تراجع إصابات "كورونا" بالصين
» صادم.. الفيديو الذي تسبب في اعتزال أشهر راقصة إباحية
» قرار عاجل من السعودية بشأن المقيمين
» هجوم على كنيسة يخلف 24 قتيلًا بينهم «قس»
» ننشر أول صور للمدرعة المصرية «سينا 200»
» كورونا يقتل أشهر علماء العالم بالصين
» احتفال صادم من جمهور الكويت لـ عمرو دياب
» إذا تناولتها بهذه الطريقة.. أطعمة مهمة تتحول إلى سموم
» غير متوقعة.. المكياج يسبب إنجاب أطفال بدناء
» دينا الشربيني ترقص على "جامدة بس" وتشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:18 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان