  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لاعبو الأهلي

الأهلي يصل إلى دبي استعدادا للقاء الزمالك في السوبر

كارولين وحبيبها لاعب التنس

المتسبب في انتحار«كارولين» يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

عمر البشير

تسليم "البشير".. وفد الجنائية الدولية يصل السودان

وزير الخارجية السعودي

السعودية تطالب ألمانيا بإنهاء حظر بيع الأسلحة لها

أرشيفية- رقص

أغاني المهرجانات.. حرام لهذا السبب

السيسي

تفاصيل افتتاح «السيسي» مصنعًا للذخائر والقذائف

الامام

مقتل إمام مسجد بعد رفعه أذان الفجر بالسودان

المملكة العربية السعودية

«الاتصالات» تزف بشرى سارة لكل المتواجدين في السعودية

كسّارة الجمجمة

الأزهر يحذر الشباب وأولياء الأمور من هذا الأمر الخطير

محمد رمضان

الطيار المفصول يطالب محمد رمضان بـ25 مليون جنيه

لدعم "مراكب النجاة".. انطلاق دوري "حياة" لطلاب المدارس 2020

آخر الأخبار

الملعب
الملعب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

انطلاق مبادرة رئاسية للكشف على 14 مليون طالبًا

#

بالصور.. انطلاق دوري مراكز الشباب للصم

#

تصنيف منتخبات بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»

#

المالية 7 تريليونات جنيه إجمالي الناتج المحلي في الموازنة العامة

مبادرة

مراكب النجاة

مبادرة مراكب النجاة

أطلقت مؤسسة حياة للتنمية المستدامة دوري حياة 2020 للعام الخامس على التوالي، في نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس، بالتعاون مع جامعة المستقبل والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية في الفترة من 17 فبراير وحتى 20 فبراير 2020.

وتخصص فعالية "دوري حياة 2020" لدعم مبادرة "مراكب النجاة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث يعتبر دوري حياة فعالية رياضية سنوية في منافسات كرة القدم، يتم تنظيمها لدعم إحدى المجالات الخيرية، وفعالية دوري حياة 2018 خُصصت لدعم ذوي الإعاقة، ودوري حياة 2016" كانت قد خُصصت لدعم مستشفى سرطان الثدي، وبمشاركة الكابتن "إكرامي"، بينما خصصت فعالية "دوري حياة 2017" لدعم مبادرة "اطمن على نفسك" لمكافحة فيروس سي، بمشاركة الكابتن "أحمد حسن"، حيث قدمت الفعاليتين دعما خيريا كبيرا، وهو ما تسعى إليه فعالية هذا العام.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طالبان: سنوقع اتفاقًا مع الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير
» الصحة العالمية: تراجع إصابات "كورونا" بالصين
» صادم.. الفيديو الذي تسبب في اعتزال أشهر راقصة إباحية
» قرار عاجل من السعودية بشأن المقيمين
» هجوم على كنيسة يخلف 24 قتيلًا بينهم «قس»
» ننشر أول صور للمدرعة المصرية «سينا 200»
» كورونا يقتل أشهر علماء العالم بالصين
» احتفال صادم من جمهور الكويت لـ عمرو دياب
» إذا تناولتها بهذه الطريقة.. أطعمة مهمة تتحول إلى سموم
» غير متوقعة.. المكياج يسبب إنجاب أطفال بدناء
» دينا الشربيني ترقص على "جامدة بس" وتشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:18 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان